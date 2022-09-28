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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينتظر 9 مباريات نارية مع ليفربول في شهر أكتوبر

محمد صلاح
محمد صلاح

ينتظر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، 9 مباريات نارية في شهر أكتوبر القادم.

وتواجد محمد صلاح في معسكر منتخبنا الوطني، لمواجهة النيجر وليبيريا، وشارك في المباراة الودية الأولى ونجح في تسجيل هدف.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي، إلى العودة إلى سلسلة الإنتصارات المعتادة له، مثلما كان في المواسم السابقة، والمنافسة على كل البطولات.

مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

1- ليفربول ضد برايتون - 1 أكتوبر- الدوري الإنجليزي

2- ليفربول ضد رينجرز - 4 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

3- ليفربول ضد أرسنال - 9 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

4- ليفربول ضد رينجرز - 12 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

5- ليفربول ضد مانشستر سيتي - 16 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

6- ليفربول ضد وست هام - 19 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

7- ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 22 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

8- ليفربول ضد أياكس أمستردام - 26 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

9- ليفربول ضد ليدز - 29 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول محمد صلاح شهر أكتوبر الدوري الإنجليزي دوري ابطال أوروبا

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