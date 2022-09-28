محمد صلاح ينتظر 9 مباريات نارية مع ليفربول في شهر أكتوبر

ينتظر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، 9 مباريات نارية في شهر أكتوبر القادم.

وتواجد محمد صلاح في معسكر منتخبنا الوطني، لمواجهة النيجر وليبيريا، وشارك في المباراة الودية الأولى ونجح في تسجيل هدف.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي، إلى العودة إلى سلسلة الإنتصارات المعتادة له، مثلما كان في المواسم السابقة، والمنافسة على كل البطولات.

مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

1- ليفربول ضد برايتون - 1 أكتوبر- الدوري الإنجليزي

2- ليفربول ضد رينجرز - 4 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

3- ليفربول ضد أرسنال - 9 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

4- ليفربول ضد رينجرز - 12 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

5- ليفربول ضد مانشستر سيتي - 16 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

6- ليفربول ضد وست هام - 19 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

7- ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 22 أكتوبر - الدوري الإنجليزي

8- ليفربول ضد أياكس أمستردام - 26 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا

9- ليفربول ضد ليدز - 29 أكتوبر - الدوري الإنجليزي