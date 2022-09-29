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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض رسمي في يناير.. ليفربول مهتم بـ إبراهيم عادل خليفة محمد صلاح

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل

كشف تقرير صحفي انجليزي اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع اللاعب المصري إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز .

وبحسب ما قالته الشبكة الانجليزية 90min ان ليفربول يرحب بـ ابراهيم عادل على انه محمد صلاح القادم خصوصا وأن اسمه ارتبط بالانتقال لعدة اندية أوروبية منذ العام الماضي . 

وتتابع عدة اندية في أوروبا ابراهيم عادل مع بيراميدز معتقدين انه خليفة محمد صلاح في الملاعب الانجليزية وسط اهتمام أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست .

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن ليفربول على دراية كاملة بموهبة ابراهيم عادل البالغ من العمر 21 عامًا ويتابعون كافة المباريات وهو ما تأكد منه محمد صلاح بالحديث مع الادارة .

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم عادل وصله عرض من نادي إف سي نوردجيلاند الدنماركي خلال الانتقالات الصيفية وحاولوا شراءه بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني ، لكنه أقل إلى حد ما من تقييم بيراميدز ، والذي يُعتقد أنه لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني .

واختتمت الصحيفة أن ليفربول سينتظر شهر يناير المقبل لتقديم عرض للحصول على خدمات ابراهيم عادل.

ليفربول إبراهيم عادل بيراميدز نادى ليفربول محمد صلاح

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