عرض رسمي في يناير.. ليفربول مهتم بـ إبراهيم عادل خليفة محمد صلاح

كشف تقرير صحفي انجليزي اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع اللاعب المصري إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز .

وبحسب ما قالته الشبكة الانجليزية 90min ان ليفربول يرحب بـ ابراهيم عادل على انه محمد صلاح القادم خصوصا وأن اسمه ارتبط بالانتقال لعدة اندية أوروبية منذ العام الماضي .

وتتابع عدة اندية في أوروبا ابراهيم عادل مع بيراميدز معتقدين انه خليفة محمد صلاح في الملاعب الانجليزية وسط اهتمام أرسنال وبرينتفورد وبرايتون ونوتنجهام فورست .

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن ليفربول على دراية كاملة بموهبة ابراهيم عادل البالغ من العمر 21 عامًا ويتابعون كافة المباريات وهو ما تأكد منه محمد صلاح بالحديث مع الادارة .

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم عادل وصله عرض من نادي إف سي نوردجيلاند الدنماركي خلال الانتقالات الصيفية وحاولوا شراءه بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني ، لكنه أقل إلى حد ما من تقييم بيراميدز ، والذي يُعتقد أنه لا يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني .

واختتمت الصحيفة أن ليفربول سينتظر شهر يناير المقبل لتقديم عرض للحصول على خدمات ابراهيم عادل.