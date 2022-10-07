قبل غلق الميركاتو .. 3 عقبات أمام الأهلي للتعاقد مع جناح هولندي

لا تزال رحلة النادي الأهلي في البحث عن لاعبين سوبر لتدعيم صفوف القلعة الحمراء مستمرة قبل إغلاق باب انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الصيفي.

ويسعي النادي الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات السوبر فى مختلف الدوريات الخارجية قبل غلق باب القيد يوم الإثنين المقبل وذلك بعد مغالاة فى الطلبات المالية من جانب مسئولى الأندية المصرية ورفض التخلي عن خدمات لاعبيها.

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي مع البرازيلى برونو سافيو قادما من نادي بوليفار البوليفي والثنائى مصطفى سعد ميسي وشادى حسين إضافة الى العديد من صفقات اللاعبين الشباب.

رحلة البحث مستمرة

تلقت إدارة النادي الأهلي من وكلاء لاعبين سيرة اللاعب الهولندي الشاب مايرون فان بريدرود جناح فريق ايه زد الكمار الهولندي وتضمنت السيرة الذاتية التي اطلع عليها النادي الأهلي أن اللاعب الهولندى من مواليد 2003 ورغم صغر سنه سجل طوال مسيرته 22 هدفا وصنع 15.

وتضمنت السيرة الذاتية للاعب الذى تم عرضه على النادي الأهلي أن مايرون فان بريدرود شارك فى صفوف منتخب هولندا تحت 17 و 19 عاما ومرشح أن يلعب في منتخب هولندا.

عقبات أمام الأهلي

أفادت تقارير إعلامية أن انتقال الجناح الهولندى مايرون فان بريدرود إلى النادي الأهلي يواجه العديد من الصعوبات مشيرة إلى أن اللاعب لا يرغب فى خوض رحلة احترافية في أدغال أفريقيا ويفضل مواصلة الاحتراف في دوريات أوروبا.

وذكرت التقارير الإعلامية أن المقابل المالي يمثل صعوبة أمام النادي الأهلي في التعاقد مع الجناح الهولندى مايرون فان بريدرود فى ظل تخطى سعر الجناح الهولندي مبلغ مالي يتعدى مليون يورو من أجل انهاء الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

أشارت التقارير الإعلامية إلى أن رغبة نجم الكمار الهولندي في تمثيل منتخب بلاده الأول فى قادم الأيام تمثل صعوبة كبيرة أمام خوضه اجربة احترافية في دوريا إفريقيا ويرى أن ذلك لن يتأتى سوي بالانتقال الى نادٍ أوروبي كبير يستطيع من خلاله الظهور بشكل لافت.

صفقة جديدة

نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بـ النادي الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي مع كاواساكي الياباني لضم البرازيلي مارسيو دا سيلفا باربوزا الشهير بـ مارسينهو.

وبعد ضغوط شديدة توصل أمير توفيق لاتفاق لضم اللاعب، رغم تدخل بعض الأندية في خط التفاوض مما تسبب في رفع قيمة الصفقة الي أكثر من مليون و700 ألف دولار.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.