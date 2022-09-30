100 هدف .. أرقام البرازيلي ماركو أمارال صفقة الأهلي المحتملة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع البرازيلي ماركو أمارال المحترف في الدوري الصيني من أجل تدعيم مركز الهجوم في الموسم القادم من بطولة الدورى الممتاز إلى جانب المشاركات القارية.

ويسعى الأهلي لتدعيم الخط الأمامي بعدد من اللاعبين المميزين بعد التعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد ميسي إلى جانب البرازيلي برونو سافيو.

صدى البلد يرصد أرقام البرازيلي ماركو أمارال صفقة الأهلي المحتملة صاحب الـ 28 عاما والذى يشارك في مركز المهاجم ضمن صفوف فريق ويهان الصيني

جاءت احصائيات اللاعب البرازيلي ماركو أمارال في آخر ٣ مواسم على النحو التالي:

موسم 2019/2020

شارك اللاعب البرازيلي ماركو أمارال في 27 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 5 أهداف وساهم بـ 16 هدفا

موسم 020/2021

خاض اللاعب البرازيلي ماركو أمارال 23 مباراة وأحرز خلالها 13 هدفا وصنع 4 أهداف وساهم بـ 17 هدفا.

موسم 2021/2022

شارك اللاعب البرازيلي ماركو أمارال في 14 مباراة وسجل خلالها 16 هدفا وصنع هدفين وساهم بـ 18 هدفا.

خاض اللاعب البرازيلي ماركو أمارال مع جميع الأندية 149 مباراة سجل معها 100 هدف وصنع 25 هدفا وساهم بـ 125.

حصل اللاعب البرازيلي ماركو أمارال على جائزة هداف الدوري في موسم 2017 و موسم 2018 وحصل على لاعب العام في موسم 2017 في الدوري الكوري.

3 برازيلين

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود 3 لاعبين برازيليين، مرشحين للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، يفاضل بينهم المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وعلى رأسهم ماركوس أمارال، المحترف في الدوري الصيني.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية: الأهلي ارتبط اسمه بعدة لاعبين برازيليين خلال الفترة الماضية، في إطار بحث إدارة النادي عن ضم لاعب أجنبي جديد، والبداية كانت مع البرازيلي بيسولي، وهو أحد الأسماء المطروحة لدى مارسيل كولر، مدرب الأهلي، وهناك رغبة في ضمه.

وأضاف: يقف المقابل المادي عائقا في طريق الأهلي لإتمام صفقة بيسولي، الذي يلعب في فريق باراناينسي البرازيلي، والمعار لنادي أفاي حاليا، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن؛ إذ لم تصل المفاوضات لمراحل متقدمة.

وتابع هاني حتحوت: الاسم الآخر، وهو البرازيلي ماركوس أمارال الشهير بـ ماركاو والذي يلعب في نادي ووهان ثرى تاونس الصيني، أحد المرشحين الذين شاهدهم كولر عبر الفيديوهات، من أجل التحرك نحو ضمه، لكن لم يقرر كولر موقفه حتى الآن، رغم أنه أشاد بإمكانيات اللاعب.

وأشار حتحوت إلى أن ماركوس أمارال يلعب كمهاجم صريح، وأحيانا يأخذ أدوار كجناح، والملاحظ أنه لم يتواجد في قائمة فريقه خلال آخر 3 مباريات، رغم أن ناديه يقدم أداءً جيدا، واللاعب كان يسجل أهدافاً خلال الفترة الماضية، وأحرز هاتريك منذ بضعة أشهر في الدوري الصيني، وهو أقرب اللاعبين للانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأتم حديثه قائلا: الاسم الثالث هو البرازيلي فرانشيسكو دا كوستا، لاعب نادي بوليفار البوليفي، لكن نائب رئيس النادي نفى وجود عرض رسمي حتى الآن من جانب الأهلي.