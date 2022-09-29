عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماكينة أهداف برازيلية .. تعرف علي أرقام صفقة الأهلي المنتظرة

الأهلي
الأهلي

دخل البرازيلي بيسولي لاعب فريق آفي البرازيلي المعار هذا الموسم من صفوف فريق أتليتكو باراناينسي حسابات النادي الأهلي المصري، من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

txt

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

txt

بدر رجب: موسيماني ظلم كهربا.. وأتمنى استمراره مع الأهلي.. فيديو

ودخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب وناديه من أجل التوصل لاتفاق مالي بشأن الصفقة لحسمها رسميا في الفترة المقبلة.

ويبحث الأهلي منذ فترة عن ضم مهاجم جديد، لاستكمال المكان الشاغر في قائمة الأجانب.

ووضع الأهلي قائمة مختصرة من اللاعبين الأجانب، يواصل التفاوض معهم، في محاولة للتوصل لاتفاق حاسم مع أحدهم، ويتقدمهم بيسولي.

أرقام بيسولي المرشح لدعم هجوم الأهلي:

بيسولي "24 عاما" يجيد في مركز رأس الحربة، ويبلغ طوله 1.75سم، وتبلغ قيمته السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 3.5 مليون يورو.

شارك بيسولي هذا الموسم في 31 مباراة سجل 13 هدفا وصنع هدفا واحدا، بمجموع دقائق لعب 2196 دقيقة.

مع فريقه الحالي آفي شارك بيسولي في 25 مباراة، فسجل 13 هدفا وصنع آخر، حيث شارك في 23 مباراة كرأس حربة سجل 12 وصنع هدفا، وشارك في مباراتين كجناح أيسر سجل خلالهما هدفا واحدا.

في تجاربه السابقة مع فريق أتلتيكو شارك في 55 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3.

ومع فريق كروزيرو شارك بيسولي في 11 مباراة، سجل هدفا وصنع آخر، بينما لعب مباراة واحدة مع ساوباولو لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

بيسولي البرازيلي بيسولي الأهلى الاهلى المصري الفترة المقبلة الانتقالات الصيفية ترانسفير ماركت موقع ترانسفير ماركت النادي الأهلي النادي الإهلي المصري صفقة الاهلي الجديدة صفقة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

بعد ارتفاع ثمنه.. تعرف على أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

ماكينة أهداف برازيلية .. تعرف علي أرقام صفقة الأهلي المنتظرة

منحة وفاة ومكافأة نهاية خدمة.. قرارات جديدة مرتقبة ينتظرها عمال مصر

الأهلي يتدخل في قرارات كولر ويطلب إبعاد تاو من مواجهة المنيستري.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

موضوعات متعلقة

عبدالجليل: تعاقد الأهلي مع 7 لاعبين من ناشئي وادي دجلة علامة استفهام كبيرة

ميار شريف تصعد إلى ربع نهائي بطولة بارما الدولية للتنس

الترجي يحقق 6 مكاسب بعد الفوز بالبطولة العربية علي حساب الزمالك

تعرّف على قائمة «رجال يد الأهلي» في بطولة أفريقيا للأندية

مجموعة متوسطة للرجال وصعبة لسيدات مصر في بطولة العالم لتنس الطاولة

سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمي للمصارعة

فريق الأهلي لليد يغادر إلى تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

شوبير يكشف مصير وليد سليمان في الأهلي بعد اعتزاله

ترشيحاتنا

حياتي بقت جحيم..هندي يشعر بالتعاسة بعد فوزه بـ 250 مليون روبية

اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات العام الدراسي الجديد |أبرز عناوين صباح البلد

هل يجب التصدق بالمال الذي عثرت عليه أم يجوز امتلاكه؟ الإفتاء تجيب

الموافقة على اتفاقية منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

بعد فترة غياب.. الرئيس الصيني يظهر علناً

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تعليمات مهمة للطلاب قبل تقليل الاغتراب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة رابونزل| نساء لم يقصصن شعورهن لمدة 40 عاما.. لماذا؟

جوجل يفاجئ عشاق المونديال.. البرازيل وفرنسا طرفا نهائي كأس العالم بقطر .. كيف ؟

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

بيخاف من الفضايح.. تعرف على فوبيا كل برج| غير متوقعة

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ