ماكينة أهداف برازيلية .. تعرف علي أرقام صفقة الأهلي المنتظرة

دخل البرازيلي بيسولي لاعب فريق آفي البرازيلي المعار هذا الموسم من صفوف فريق أتليتكو باراناينسي حسابات النادي الأهلي المصري، من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب وناديه من أجل التوصل لاتفاق مالي بشأن الصفقة لحسمها رسميا في الفترة المقبلة.

ويبحث الأهلي منذ فترة عن ضم مهاجم جديد، لاستكمال المكان الشاغر في قائمة الأجانب.

ووضع الأهلي قائمة مختصرة من اللاعبين الأجانب، يواصل التفاوض معهم، في محاولة للتوصل لاتفاق حاسم مع أحدهم، ويتقدمهم بيسولي.

أرقام بيسولي المرشح لدعم هجوم الأهلي:

بيسولي "24 عاما" يجيد في مركز رأس الحربة، ويبلغ طوله 1.75سم، وتبلغ قيمته السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 3.5 مليون يورو.

شارك بيسولي هذا الموسم في 31 مباراة سجل 13 هدفا وصنع هدفا واحدا، بمجموع دقائق لعب 2196 دقيقة.

مع فريقه الحالي آفي شارك بيسولي في 25 مباراة، فسجل 13 هدفا وصنع آخر، حيث شارك في 23 مباراة كرأس حربة سجل 12 وصنع هدفا، وشارك في مباراتين كجناح أيسر سجل خلالهما هدفا واحدا.

في تجاربه السابقة مع فريق أتلتيكو شارك في 55 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3.

ومع فريق كروزيرو شارك بيسولي في 11 مباراة، سجل هدفا وصنع آخر، بينما لعب مباراة واحدة مع ساوباولو لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.