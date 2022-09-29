مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى سعد المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، قريب من الخروج على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي ترغب في خروج مصطفى سعد ميسي للعب لصفوف أحد أندية الدوري على سبيل الإعارة، ثم العودة من جديد لصفوف الأهلي بعد اكتسابه خبرات مع الفريق الذي سيتم إعارته له بعد مشاركته معه.

زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي



واختتم: أن زياد طارق قريب من الرحيل عن فريق الأهلي أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لاكتسابه للخبرات.