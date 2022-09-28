تحت أمر الأهلي.. إنبي يكشف المشهد الأخير في مسلسل رحيل مصطفى شلبي

كشف شريف أبو الغيط، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، عن المشهد الأخير بشأن مسلسل رحيل مصطفى شلبي، لاعب الفريق البترولي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال أبو الغيط في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على إم بي سي مصر: “اللاعب لن يرحل عن إنبي وهو يتواجد حالياً في معسكر الفريق، وأحمد كشري، المدير الفني للفريق متمسك به للغاية”.

وتابع: “كان هناك مفاوضات قوية مع نادي المصري وكلام من بعيد لبعيد لنادي الزمالك، والنادي الأهلي لم يدخل في الصفقة مجدداً”.

سبب عدم انضمام مصطفى شلبي إلى الأهلي

وأضاف: “أعتقد أن عدم انضمام مصطفى شلبي للأهلي هو سبب فني، لأن الأرقام المادية كانت قريبة”.

وأكمل: “النادي الأهلي كبير ودائماً يتعامل بطريقة جيدة مع إنبي”.

وعن مغالاة إنبي على الأهلي، اختتم: “أحنا تحت أمر الأهلي لو طلب ضم أي لاعب بالتأكيد”.