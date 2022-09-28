كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب تدعيم جديد في مركز خط الدفاع.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “مفاجأة كولر يطلب رسمياً تدعيم خط دفاع الأهلي وبالذات في مركز المساك”.

وكان النادي الأهلي قد أعاد محمد مغربي مؤخراً وإنهاء إعارته في التشيك من أجل تدعيم خط الدفاع بعد رحيل بدر بانون عن صفوف الفريق.

بانون يرحل عن الأهلي

ورحل المغربي بدر بانون عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي قطر القطري، حتى موسم 2024.

يذكر أن بدر بانون انتقل للنادي الأهلي أواخر عام 2020 قادمًا من الرجاء المغربي مقابل مليون و700 ألف يورو.