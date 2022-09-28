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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قاطرة بشرية.. صفقة أجنبية جديدة على أبواب النادي الأهلي

الأهلي
الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن اقتراب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة أجنبية جديدة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “النادي الأهلي في انتظار الصفقة الأجنبية الثانية الجديدة وتوقع وصولها أي لحظة وأتوقع فوفانا لاعب ساحل العاج المحترف في أوروبا القاطرة البشرية الأفريقية ١٢٠سنة”.

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الأهلي يضم سافيو

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مؤخراً مع البرازيلي برونو سافيو، قادماً من صفوف فريق بوليفار البوليفي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مؤخراً، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع. 

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

الأهلى فرج عامر محمود الخطيب فوفانا سافيو

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