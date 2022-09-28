عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتقال حر.. البنك الأهلي يٌفجر مفاجأة بشأن تعاقده مع نجم الزمالك الهارب

صدى البلد

فجر اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، مفاجأة بشأن تعاقد ناديه مع الإيفواري رزاق سيسيه، الهارب من صفوف الزمالك مؤخراً.

وقال أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البنك الأهلي سيخوض معسكرين خلال الفترة المقبلة الأول في برج العرب والثاني في الإسماعيلية وكان لابد من تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية مثل رزاق سيسيه".

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة اقتراب الزمالك من ضم ميسي

بعد خروج الزمالك.. إليكم الفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

وأضاف: "تحدثنا مع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي حول احتياجاته وكان رزاق سيسيه ضمن احتياجات المدير الفني ونجحنا في ضمه بالفعل، في صفقة انتقال حر".

 وتطرق للحديث عن مصير محمود الزنفلي بعد ضم محمد أبو جبل قائلا: "الزنفلي بالنسبة لفريق البنك الأهلي من العناصر الأساسية ولن نفرط في خدماته الحارس باق معنا".

هروب نجم الزمالك رزاق سيسيه

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخراً، هروب رزاق سيسه من صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضده.

البنك الاهلي رزاق سيسيه اشرف نصار الزمالك محمود الزنفلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

القاضية مش ممكن.. غضب جمهور الأهلي ضد تصريحات عصام الشوالي

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ترشيحاتنا

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

سورة تغفر جميع ذنوبك.. واظب عليها كل ليلة

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

وفاة والدة علاء الخواجة زوج شيريهان وإسعاد يونس

جيهان فؤاد: نعمل على إعطاء 30% من احتياجات الطالب الغذائية في المدرسة..فيديو

قاطرة بشرية.. صفقة أجنبية جديدة على أبواب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

بطريقة غير تقليدية .. قدمي البطاطس لأطفالك بوصفة سهلة وسريعة

بجمبسوت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

بكوب من هذا المشروب يمكنك إخراج الماء الزائد من الجسم

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ