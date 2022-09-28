انتقال حر.. البنك الأهلي يٌفجر مفاجأة بشأن تعاقده مع نجم الزمالك الهارب

فجر اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، مفاجأة بشأن تعاقد ناديه مع الإيفواري رزاق سيسيه، الهارب من صفوف الزمالك مؤخراً.

وقال أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البنك الأهلي سيخوض معسكرين خلال الفترة المقبلة الأول في برج العرب والثاني في الإسماعيلية وكان لابد من تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية مثل رزاق سيسيه".

وأضاف: "تحدثنا مع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي حول احتياجاته وكان رزاق سيسيه ضمن احتياجات المدير الفني ونجحنا في ضمه بالفعل، في صفقة انتقال حر".

وتطرق للحديث عن مصير محمود الزنفلي بعد ضم محمد أبو جبل قائلا: "الزنفلي بالنسبة لفريق البنك الأهلي من العناصر الأساسية ولن نفرط في خدماته الحارس باق معنا".

هروب نجم الزمالك رزاق سيسيه

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخراً، هروب رزاق سيسه من صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضده.