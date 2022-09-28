حسن حمدي يتوسط للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي.. إكرامي يكشف الحقيقة

كشف إكرامي الشحات، نجم الكرة المصرية الأسبق، ووالد زوجة رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، عن حقيقة وساطة حسن حمدي لمحمود الخطيب من أجل عودة اللاعب إلى الأهلي مجدداً.

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب على إم بي سي مصر: “كل ما تردد اني أخذت رمضان صبحي، من ايده وذهبنا لحسن حمدي، كي يتوسط لدى محمود الخطيب، ليعود اللاعب للقلعة الحمراء من جديد، هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة”.

وأضاف: “في كذب وافتراء عليا من بعض الأشخاص، فهم يقولون إني تواصلت مع الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي، ليتوسطوا لرجوع رمضان صبحي، أقسم بالله العظيم هذا الكلام كذب وافتراء ولم يحدث، وأنا ليس معي رقم تليفون حسن مصطفى، كي أتواصل معه وشرف لي بالطبع التواصل معه فيما بعد".

وأكمل: “مش هتسول، إن أنا أترك الأبواب حتى يعود رمضان صبحي للأهلي، أنا قولت أتمنى عودة رمضان صبحي للأهلي، ولكن لن أتسول عودة اللاعب للقلعة الحمراء”.

حقيقة بكاء رمضان صبحي من أجل الأهلي

واختتم: “رمضان صبحي لا يبكي مثلما يتردد من أجل عودته للأهلي، لا يصح أن يتم تصغير رمضان بهذا الشكل”.