مسلسل دمه تقيل.. رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي من الانضمام للزمالك

كشف إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي الأسبق، ووالد زوجة رمضان صبحي، موقف اللاعب النهائي من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة إم بي سي مصر: “فوجئت على اليوتيوب أن حصل قعدة مع رمضان صبحي من نادي الزمالك وأعطاه شيك على بياض ورمضان الأمر”.

وتابع: “هل نادي الزمالك هيعطي للاعب شيك على بياض؟!، المسلسل دا بقى دمه تقيل أوي”.

وأضاف: “إن شاء الله رمضان صبحي يرجع الأهلي”.

واختتم: “رمضان صبحي رافض الزمالك نهائياً”.

رمضان صبحي ينضم لـ بيراميدز

يذكر أن رمضان صبحي، قد رحل عن صفوف النادي الأهلي بعد إنتهاء إعارته قادماً من هادرسفيلد الإنجليزي، وانتقل إلى صفوف فريق بيراميدز.

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