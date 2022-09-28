شوبير يكشف مصير وليد سليمان في الأهلي بعد اعتزاله

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن مصير وليد سليمان داخل القلعة الحمراء، ومنصبه داخل شركة الكرة للأحمر، برئاسة عدلي القيعي.

وقال «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر «أون سبورت أف إم»: «سمعت إن وليد سليمان سينضم إلى شركة الكرة في منصب المدير التنفيذي للشركة، لكن من رأيي إن وليد سليمان الأفضل له العمل في منصب فني».

فترة معايشة لوليد سليمان في انجلترا

وأكد حارس منتخب مصر الأسبق: «وليد سليمان قيمة فنية كبيرة، وأتمنى أن يكون منصبه فنيا وليس إداريًا، وهو الآن يجهز لفترة معايشة في إنجلترا، لكن الأمور لم تحسم حتى الوقت الجاري بشكل رسمي».

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الاثنين الماضي، اختيار عدلي القيعي في منصب رئيس شركة الكرة في النادي، وخالد عبدالقادر وأحمد حسام عوض في منصب العضوية.

وتولى عدلي القيعي عددا من المناصب الإدارية داخل النادي، على مدار ما يزيد عن 50 عامًا قضاها في خدمة الأهلي.

في السياق ذاته، يدرس مسؤولو النادي الأهلي في الوقت الجاري تنظيم مهرجان اعتزال لوليد سليمان، بإقامة مباراة ودية عالمية بين الأهلي وأحد الفرق الكبيرة، لتكريم اللاعب على مسيرته الحافلة بالبطولات مع القلعة الحمراء.

