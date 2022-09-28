شوبير يوجه نصيحة لـ اتحاد الكرة بخصوص عقد فيتوريا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، عن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ونجاحه في قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصار في أول مباراتين له أمام النيجر وليبيريا، بنتيجة واحدة هي 3-0، مشددا على ضرورة الصبر عليه في المرحلة المقبلة.

وقال «شوبير» خلال تصريحاته ببرنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم»: «فيتوريا نجح في الاختبارين سواء أمام النيجر أو ليبيريا، وتمكن من تحقيق الفوز، حتى لو كان الأداء ليس الأفضل حاليا».

لازم نحافظ علي فيتوريا حتي لو خسرنا

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: «عندنا عقد مع فيتوريا لمدة أربع سنوات، علينا التمسك بالمدرب البرتغالي حتى لو خسرنا بعض المباريات، وأيضا حتى لو خسرنا بطولة كأس الأمم الأفريقية».

وتابع أحمد شوبير: «من الممكن أن نفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع فيتوريا أو لا نفوز بها.. هناك منتخبات كبيرة مثل المغرب والجزائر وتونس والسنغال في أفريقيا».

وأكد أحمد شوبير: «حسن شحاتة آخر أزمنة الكرة الجميلة في مصر، كما أن محمود الجوهري وشحاتة أكثر اثنين اخترعوا كورة في مصر وخلقوا كورة وكان لهما بصمة في الكرة المصرية».

واختتم «شوبير» تصريحاته، قائلا: «شحاتة غير من شكل الكرة المصرية ولعب الكرة الجميلة، وهناك واقعة في أيام الجوهري هو إننا في يوم ما، ومن سوء حظنا خسرنا 6-1 من اليونان، ووقتها جرت إقالته بخسارة مباراة ودية».