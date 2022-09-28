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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يثير الجدل: رمضان صبحي هيكون في الأهلي

صدى البلد

أثار إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي الأسبق، ووالد زوجة رمضان صبحي، الجدل بشأن عودة رمضان صبحي مجدداً للقلعة الحمراء.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” عبر قناة “إم بي سي مصر” : “رمضان صبحي رفض الزمالك رسمياً”.

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وتابع: “رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي”.

واختتم: “أكيد لو خيروا رمضان صبحي بين الأهلي والزمالك هيختار الأهلي”.

رمضان صبحي ينضم لـ بيراميدز

يذكر أن رمضان صبحي، قد رحل عن صفوف النادي الأهلي بعد إنتهاء إعارته قادماً من هادرسفيلد الإنجليزي، وانتقل إلى صفوف فريق بيراميدز.

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