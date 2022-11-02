هتعرفوا قيمة الأهلي في عصر بيبو.. فرج عامر يوجه رسالة للجمهور

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "هذا العام والعام القادم الأهلي سينطلق انطلاقات خارقة وعملاقة وسوف يبتعد عاليا يحلق في الفضاء بعيدا عن أي ناد في مصر أو الشرق الأوسط ، انتظروا مفاجآت سارة بالجملة، وفي كل اتجاه، وتعرفوا قيمة الأهلي في عصر بيبو".

من جانب آخر، علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق علي غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن قيادة الفريق خلال مباراة الأهلي والداخلية، بسبب إصابته بنزلة برد.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كولر للأسف "اتحسد "جالة نزلة برد حادة قد تمنعه من حضور مباراة الأهلي والداخلية، نتمني له الشفاء العاجل، في هذه الحالة يقود الأهلي فنيًا الكابتنسامي قمصان".