الموجة السابعة بدأت.. أشرف حاتم: أعداد المصابين ستزداد لكن ليس مثل الصين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التوتر سيطرت على المصريين ودول العالم بعد تداول صور وفيديوهات لتزايد أعداد المصابين بـ فيروس كورونا في الصين الأمر الذي جعل المصريين يتساءلون حول وضع مصر وأعداد كورونا بها مع بدء فصل الشتاء .

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموجة السابعة من فيروس كورونا قد بدأت ومن المتوقع زيادة أعداد مصابي كورونا خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى ان الأعداد في مصر مازالت مطمئنة وقليلة حتى الأن.

وأضاف "حاتم " لـ "صدى البلد " أنه مع دخول فصل الشتاء، لابد من أن يلتزم الجميع يكون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وخاصة بعد ما شهدته دولة الصين من زيادات .

وأشار إلى أن ما تشهده الصين والدول الأوربية من زيادات في أعداد مصابي كورونا مع بداية فصل الشتاء يسبق مصر بشهر على الأقل حيث تواكب مصر الزيادة بعد مرور شهر لأن التغيرات المناخية في هذه الدول مع دخول الشتاء تسبق مصر.

هل يزداد أعداد المصابين في مصر؟

وحول وضع مصر وزيادة الأعداد بها مثل دولة الصين.. فقد أكد أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في أعداد المصابين خلال الفترة المقبلة في مصر ولكن ليس مثل الأعداد الموجودة في الصين، لذلك لابد من أن يكون هناك إجراءات وقائية صارمة ولابد من أن يلتزم الجميع وخاصة مع بداية الشتاء حيث يوجد العديد من الأمراض الشبيهة لكورونا مثل الأنفلونزا والبرد ومن أن الأفضل أن يحصل كل مواطن على كافة التطعيمات الخاصة بهذه الفيروسات.

الصين

وكانت فضائية العربية قد عرضت تقريرا حول تسجيل دولة الصين ما يقارب من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مثيرة للقلق، وقامت عناصر الفرق الطبية الذين ظهروا بالصور والفيديوهات المتداولة بنقل المصابين بفيروس كورونا وكل من خالطوهم إلى مخيمات عزل كورونا .

وبينما كانت قد انتشرت فيديوهات للتعامل بالعنف من قبل السلطات بدولة الصين مع المواطنين الذين يرفضون دخول العزل، بينما أبلغت مدينة تشنجتشو خلال الأسبوع الماضي، وهي عاصمة مقاطعة خنان الصينية، عن الوصول لـ 167 إصابة محلية، كما تم إغلاق المدينة والتي عدد سكانها يبلغ 10 ملايين نسمة، وذلك بشكل جزئي، كما تواصل دولة الصين استخدام إجراءات الإغلاق الصارمة وذلك للتعامل مع فيروس كورونا.