خلي بالك|خبير يكشف خطورة الاستعانة بشخص آخر عند السحب من ماكينة صراف آلي

أكد تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، ضرورة توعية كبار السن بطريقة استخدام الفيزا كارت والتطبيقات الرقمية لعدم وقوعهم ضحايا الهاكرز، قائلا إن البنوك المختلفة اتخذت هذا الموضوع قيد الحسبان، فبدأ يكون هناك تعديل كبير على ماكينات الصراف الآلي، وهناك ماكينات حجم الأزرار بها صغير جدا، بحيث تكون الشاشة كلها شاشة تلامسية.

وأضاف "محمد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه تمت إضافة خدمة صوتية إلى جميع ماكينات الصراف الآلي، عن طريق رسائل مسجلة تفاعلية، حتى لا يستعين أشخاص بأشخاص آخرين، حيث إن تلك الماكينات موجودة بالفعل.

وتابع: “هناك ماكينات بتكلم العميل وهو بيرد عليها، ودي بتكون أكثر سهولة، كما بدأت تضاف البصمة الخاصة بالعميل ولا يحتاج إدخال الرقم السري الخاص به".

وأوضح أن خطورة الاستعانة بشخص آخر لسحب الأموال من الصرافات تكمن فى حالة قدرته سريعا على تسجيل فيديو على الهاتف ويضع الكارت ناحيته من كلا جانبيه، فهو أخذ بيانات الكارت تماما، ويستطيع استخدامها فى الدفع الإلكتروني.