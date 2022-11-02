النساء الأكثر عُرضة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من هشاشة العظام

هشاشة العظام مرض خطير مرتبط بالعظام ، وإذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب فقد يتركك معاقًا مدى الحياة حيث يؤثر هذا المرض في الغالب على النخاع الشوكي وعظام الورك.. وفي كثير من الحالات يمكن أن تكون قاتلة.

ووفقًا لتقرير نُشر في ResearchGate ، يعاني 1 من كل 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا من هشاشة العظام في الهند وحدها.. وتشكل النساء أكبر عدد من مرضى هشاشة العظام.



ماذا يحدث لهشاشة العظام؟

عندما تكون مصابًا بهشاشة العظام ، تصبح عظام جسمك ضعيفة وهشة يبدأ بسببه العظام في الانكسار بسبب الحركة الجسدية الطبيعية مثل السعال أو العطس أو الانحناء.

لماذا يحدث مرض هشاشة العظام؟

وفقًا لمايو كلينك ، فإن تكوين عظام جديدة وانهيار العظام القديمة هي عملية شائعة في الجسم لكن هذه العملية تتباطأ بعد أوائل العشرينيات من العمر ، ويصل معظم الناس إلى أعلى مستويات كتلة العظام لديهم بحلول سن الثلاثين. يعتمد مدى احتمالية إصابتك بهشاشة العظام جزئيًا على مقدار الكتلة العظمية التي اكتسبتها في شبابك.. كلما ارتفع ، قل احتمال إصابتك بهشاشة العظام.

من هو المعرض لخطر الإصابة بهشاشة العظام؟

يمكن أن تحدث هشاشة العظام لأي شخص ، ولكن النساء أكثر عُرضة للإصابة بعد انقطاع الطمث. في الوقت نفسه ، يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام. بصرف النظر عن هذا ، فإن عوامل مثل نقص الكالسيوم وفيتامين د في الجسم ، وأنواع معينة من الأدوية ، وسوء نمط الحياة ، والاستهلاك المفرط للسجائر والكحول تعمل على زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

أعراض هشاشة العظام

وفقًا لعيادة كليفلاند ، لا يسبب هشاشة العظام أي أعراض. لهذا السبب يطلق عليه أحيانًا المرض الصامت. ومع ذلك ، إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة هنا ، فاتصل بطبيبك على الفور.

تقع في الارتفاع

تغيير في الموقف

ضيق في التنفس

كسر

آلام أسفل الظهر

كيف يتم علاج هشاشة العظام؟

لا يمكن الشفاء التام من هشاشة العظام. ولكن لتقليل المخاطر ، قد ينصحك طبيبك بتناول بعض الأدوية بما في ذلك التمارين المنتظمة والفيتامينات والمكملات الغذائية.

كيفية الوقاية من هشاشة العظام

كما تعلمون بالفعل أن هشاشة العظام مرض.. مما يجعل عظام الجسم ضعيفة وهشة في حالة انخفاض كتلة العظام.. في مثل هذه الحالة ، لمنع حدوث ذلك ، تناول كل تلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د. يعمل على تقوية العظام.. قم أيضًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.