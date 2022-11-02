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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح


استقبلت مستشفى الضبعة المركزى مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية كناريا والتى تسببت في إصابة 8 اشخاص .

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واستقبلت المستشفى كل من:

  سعيد محمد رجب ٥٧ سنة الاسكندريه  كدمات متفرقه بالجسم 
كريم ابراهيم عبد الحليم 18 سنة الاسكندريه  اشتياه كسر باليد اليمني
الزعيم محمد عبد العليم 35سنة  اسيوط اشتباه كسر باليد اليسري
عافيه علد الجواد مفتاح 37سنة  مطروح كدمات سحاجات متفرقه بالجسم
اسلام رائف شاكر 18 سنة اسيوط كدمات متفرقه بالجسم 
سامي بسيوني احمدين 51سنة  الاسكندريه  اشتباه كسر بالزراع الايسر
محمد شبل هاشم 29  سنة الاسكندريه  اشتباه كسر بالزراع الايسر
عبد الرحمن فرج منصور 17 سنة  البحيرة كدمات سحاجات متفرقه بالجسم.


كانت  الأحوال الجوية السيئة بمطروح قد تسببت  فى اصابة  8 أشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضيعة . 


حيث تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية أمام قرية كناريا  وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى الضبعة 8 مصابين .

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