بالأسماء .. 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بمطروح



استقبلت مستشفى الضبعة المركزى مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية كناريا والتى تسببت في إصابة 8 اشخاص .

واستقبلت المستشفى كل من:

سعيد محمد رجب ٥٧ سنة الاسكندريه كدمات متفرقه بالجسم

كريم ابراهيم عبد الحليم 18 سنة الاسكندريه اشتياه كسر باليد اليمني

الزعيم محمد عبد العليم 35سنة اسيوط اشتباه كسر باليد اليسري

عافيه علد الجواد مفتاح 37سنة مطروح كدمات سحاجات متفرقه بالجسم

اسلام رائف شاكر 18 سنة اسيوط كدمات متفرقه بالجسم

سامي بسيوني احمدين 51سنة الاسكندريه اشتباه كسر بالزراع الايسر

محمد شبل هاشم 29 سنة الاسكندريه اشتباه كسر بالزراع الايسر

عبد الرحمن فرج منصور 17 سنة البحيرة كدمات سحاجات متفرقه بالجسم.



كانت الأحوال الجوية السيئة بمطروح قد تسببت فى اصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضيعة .



حيث تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية أمام قرية كناريا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى الضبعة 8 مصابين .