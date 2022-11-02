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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم.. محافظ مطروح يشيد بمؤسسة زايد العليا بالإمارات

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل وفد إماراتي بمكتبة مصر العامة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم  وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله عبد العالي عبدالله حميدان أمين عام المؤسسة بحضور اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة  والدكتور  وليد الرفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وذلك في إطار زيارتهم للمحافظة  لتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم  بمركز شباب مطروح والمنشأ ضمن عدد من مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية بالتعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية لدعم أصحاب الهمم فى مصر.

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 حيث اصطحب المحافظ الوفد في بداية الزيارة بجولة بمكتبة مصر العامة بمطروح تفقدا خلالها  حجرة التراث البدوى كما تفقدا الأنشطة المختلفة بالمكتبة  بقاعات الحاسب الآلي والأطفال والمعامل وقاعة الكتب  وأنشطة التدريب الفنية والتأهيل . 


وتفقدا مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم  بمركز شباب مطروح  والتعرف على أحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات "التخاطب، تعديل السلوك، تنمية المهارات، صعوبات التعلم، التكامل الحسي"، بالإضافة الى التقييم النفسي مع الإشادة  بجهود إنشاء المركز بأحدث الاجهزة والمعدات مع التعرف على استخدامات الأدوات  الطبية والعلاجية الموجودة بالمركز.


وأعرب محافظ مطروح  عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين. مشيدا  بجهود مؤسسة زايد العليا في  دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر لإنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب.


ومن جانبه قدم رئيس مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشكر للمحافظ مطروح على التعاون المثمر والدعم الدائم وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة
 

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