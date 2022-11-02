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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة خاصة. محافظ الأقصر يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي.. صور

صدى البلد

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، والذي يقوم بزيارة سياحية خاصة إلى محافظة الأقصر برفقة أسرته.


ورحب محافظ الأقصر، بمفوض الاتحاد الأوروبي ضيفا عزيزاً على أرض مصر ومحافظة الأقصر، متمنيا له طيب الإقامة والاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، مؤكدا أن مصر تعتز بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوربي والدعم الذي يقدم لمصر والتنسيق في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الأقصر تعد وجهة مفضلة للسائحين الأوربيين وأن الأقصر ترحب بهم دائما لزيارتها،  وترحب بكل السائحين من مختلف دول العالم.

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واستعرض محافظ الأقصر، خلال اللقاء الذي حضره نائبه محمد عبدالقادر خيري، الإمكانات والمقومات السياحية والصناعية والزراعية بالمحافظة، والمشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، ومشروع إنشاء أكبر محور مروري في محافظة الأقصر الذي سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الصحراوى الغربى مرورا بنهر النيل لخدمة الحركة المرورية والحركة السياحية بالمحافظة.
ومن جانبه أكد أوليفر فاريلي، على أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوربي وأنها دولة مهمة لأوروبا وأنها استطاعت تخطي كل العقبات والتحديات التي واجهتها واستعادت مكانتها التي تستحقها في أوروبا، مبديا إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمواقع الأثرية التي زراها في الأقصر، مؤكدا على حرص الاتحاد الأوربي على التعاون مع مصر في العديد من المجالات ومن بينها الطاقة والأمن.

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