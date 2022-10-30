عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

تعد المحمية الطبيعية بالدبابية بمحافظة الاقصر من أهم المحميات الجيولوجية فى العالم ، وهى مرجع لجميع العلماء الذين يدرسون طبقات الأرض.



يقول الدكتور محمد عبده عبدالسميع باحث بيئي بجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية - فى تصريح خاص “ لصدى البلد ” - أن المحمية الطبيعة بالدبابية هى إجابة لأسئلة كثير من العلماء ظلت اكثر من خمسون سنة حتى وجد إجابات هذه الأسئلة فى محمية الدبابية بمحافظة الاقصر، فهى تكامل طبقات الأرض فى الفترة المفقودة على وجه الارض بين عصرى الباليوسين والايوسين.

وأضاف بانه تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 وتخضع لقوانين البيئة والمحميات رقم 102 لسنة 1983.





وأوضح بأنه تأتى أهمية محمية الدبابية الطبيعية فى حساسية الحقبة الزمنية الموجودة فى تلك الفترة حيث تم العثور على الكثير من حفريات الأسماك التى يصل طولها إلى ٧ سم، والتى تفيد بأهمية السجل التاريخى للأرض وتطور الكائنات الحية ومعرفة المزيد عن أسرار الحياه فى تلك الفترة الزمنية وهى منذ ٥٥ مليون سنة.



وأشار إلى أنه تعتبر محمية الدبابية من أهم المحميات الجيولوجية عالميا حيث ان بها تكوينات جيولوجية فريدة من نوعها، بالإضافة الى المحاجر الفرعونية القديمة التي تدرج من اهم 200 محجر فرعوني في مصر القديمة, التكوينات الجيولوجية الموجودة فى محمية الدبابية الطبيعية من الاقدم الى الاحدث وهى متكون من الداخلة وسميت بذلك الاسم نسبة الى التتابع النموذجى فى مدينة الداخلة محافظة الوادي الحديد ويبلغ عمر هذا المتكون 75 مليون سنة تقريبا, و متكون الطروان وسمى بذلك لوجود التتابع النموذجي فى جبل الطروان محافظة الوادي الجديد ويبلغ عمره 65 مليون سنة تقريبا , و متكون اسنا وسمى بذلك لوجود التتابع النموذجي في قرية العوينة التابعة لمدينة اسنا محافظة الاقصر بينما يبلغ عمر هذا المتكون 58 مليون سنة تقريبا , و متكون طيبة وهو اعلى متكون ويوجد فى القمة وسمى بذلك الاسم لوجود التتابع النموذجي اعلى معبد الدير البحري فى مدينة طيبة الفرعونية الاقصر حاليا ويبلغ عمره 40 مليون سنة تقريبا.





IMG-20221026-WA0024

IMG-20221027-WA0000

IMG-20221027-WA0004

IMG-20221027-WA0005

IMG-20221027-WA0006