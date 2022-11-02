المنصة المحلية للتغيرات المناخية تكرم رئيس جامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات اللقاء الختامي لأنشطة المنصة المحلية لمحافظة الأقصر للتغيرات المناخية، بحضور كل من محمد حسان مدير عام مكتبة مصر العامة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من أبناء المحافظة.

شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المنصة المحلية لمحافظة الأقصر في التعريف بمفهوم التغيرات المناخية، تضمنت أنشطة رياضية، وورش عمل لتوعية النشء والمرأة بمفهوم التغيرات المناخية، وتأثيراتها على الصحة والبيئة والزراعة، بمشاركة كافة المديريات بالمحافظة، ثم عرض تطبيق عملي لسبل مواجهة النتائج المترتبة على تفير المناخ، للطالب على محمود، بالصف الأول الإعدادي من خلال استغلال موهبته في البرمجة وتوظيفها فيما يخدم البيئة.

وفي كلمته وجه الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر الشكر للقائمين على المنصة تقديرًا لجهودهم في نشر التوعية البيئية بين أبناء مجتمع الأقصر، مشيرًا إلى دور الجامعة في المشاركة في هذا الملف الهام الذي ترعاه الدولة، عبر إعداد عدة أبحاث بكلية الآثار تتضمن تقديم حلول للحفاظ على استدامة الآثار في ظل حدوث التغيرات المناخية.



كما أشار رئيس الجامعة إلى خطة إدارة الجامعة في إنشاء المستشفى الجامعي ليكون مستشفى أخضر في إطار دور الجامعة في الحفاظ على البيئة ودعم الدولة في جهودها نحو مواجهة تغير المناخ.

كما تخلل الفعاليات عرض فيلم رسوم متحركة تناول مفهوم الاحتباس الحراري ومسببات الظاهرة والأضرار الناجمة عنها.

واستعرضت الدكتورة عفاف عبد الباسط عضو الفريق العلمي بالمنصة المحلية للتغيرات المناخية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، تاريخ مؤتمر قمة المناخ ودور مصر نحو الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية بهدف تقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الارض.

وشهد اللقاء الختامي لأنشطة المنصة إهداء السيد جمال يوسف رئيس المنصة، درع المنصة للأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر تقديرًا لجهود الجامعة والمشاركة في كافة فعاليات المنصة.

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