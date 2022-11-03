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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ضبط معلمة بحوزتها مخدر الشابو في سوهاج… وسيدة تعتدي بالسباب والحذاء على مدير مدرسة بالغربية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

الأبلة معاها حشيش| القصة الكاملة لضبط معلمة بحوزتها مخدر الشابو في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة عدة وقائع لم تشهدها من قبل، خاصة في قطاع التربية والتعليم، حيث تم ضبط مُعلمة بمدرسة البطل علي عثمان، في منتصف الخمسينات من العُمر، وبحوزتها كمية من مخدري الشابو والحشيش، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

روحوا مفيش تعليم.. مدرسة مغلقة منذ أسبوع أمام الطلاب بسبب مياه الأمطار

منذ ان شهدت البلاد تساقط الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي وخاصة غرق القري الواقعة بالقرب من مخرات السيول في محافظة بني سويف ومنها  قرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف  حيث تحيط المقابر بالقرية من كل جانب وهي تقع وسط المقابر، ولا تختلف حياتهم كثيراً عن حياة الموتى المتواجدين بين منازلهم، وخدماتهم معدومة، الا ان وصلت يد الدولة اليها من خلال مبادرة "حياة كريمة " التي تعد بمثابة طوق النجاة لقري مصر وتوابعها.

خناقة شوارع في مدرسة.. سيدة تعتدي بالسباب والحذاء علي مدير مدرسة بالغربية

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي مدير إدارة زفتي التعليمية بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء سيدة ولي امر طالب بالسباب والقذف والحذاء علي مدير مدرسة قاسم ٱمين بمركز زفتي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة حفاظا علي كرامة المعلم والعاملين برفقته داخل المدرسة.

التعليم: سداد رسوم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" يتم إلكترونيا

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023 والتي من المقرر أن يتم عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير، وامتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.

جامعة عين شمس توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع الشارقة لتبادل الأساتذة للتدريس

وقع صباح اليوم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق والدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة و الدكتور عماد الدين عبد الحي عميد كلية القانون بدولة الامارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس وكلية القانون جامعة الشارقة.

لطلاب الليسانس .. حقوق القاهرة توفر الكتب الدراسية على أجهزة التابلت

أطلقت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلانًا مهمًا لطلاب مرحلة الليسانس للعام الجامعى 2022-2023.

بمناسبة مرور 206 أعوام.. النوبى يكشف تطور التعليم الهندسي الفترة الماضية

يمر اليوم 206 أعوام على بداية التعليم الهندسي في مصر حيث ترجع بداية التعليم الهندسى فى مصر إلى سنة 1816 حينما أنشأ محمد على “مدرسة المهندسخانة” فى القلعة والتى روعى فى تكوينها التدرج فابتدأت بفصول أولية فى فن الهندسة.

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