بمناسبة مرور 206 أعوام.. النوبى يكشف تطور التعليم الهندسي الفترة الماضية

يمر اليوم 206 أعوام على بداية التعليم الهندسي في مصر حيث ترجع بداية التعليم الهندسى فى مصر إلى سنة 1816 حينما أنشأ محمد على “مدرسة المهندسخانة” فى القلعة والتى روعى فى تكوينها التدرج فابتدأت بفصول أولية فى فن الهندسة.

صرح الدكتور نوبي محمد حسن عبد الرحيم عميد هندسة جامعة أسيوط بمناسبة هذا اليوم أن التعليم الهندسي من أساسيات العلوم بالعالم وأوائلها فهو علم مرتبط بكافة المجالات الاجتماعية ، و البيئية , العلمية وغيرها " .

و تابع عميد هندسة أسيوط أن التعليم الهندسي بمصر قد شهد خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا و طفرة فى التقدم الحادث به ، حيث انه قد تم استحداث برامج جديدة بالكليات الهندسية و ظهور أقسام جديدة ومختلفة مثل " الهندسة الطبية ، و ارتباط الهندسة بالذكاء الاصطناعي ، و ذلك لمواكبة سوق العمل و متطلباته تحقيقا للتنمية .

كما أشار إلى انه قد تم أيضا زيادة أعداد الكليات الهندسية بالجامعات الخاصة والحكومية والأهلية و زيادة أعداد الطلاب و الخريجين ، كما أن الجامعات قد سعت إلي تحقيق الاعتماد الدولى لبرامجها .

و كشف أن كليات الهندسة على مستوى مصر تسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و التطوير المجتمعي .