لأصحاب الشركات الناشئة.. ننشر رابط التسجيل بحاضنة الأثاث المصري التكنولوجية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) المُمول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي.

وكشفت جامعة حلوان أنه على الراغبين من خريجيها ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى في التقدم لدورة الاحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) التقدم من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.gle/

‏mcDPeAZ4kQyQBCr5A

و يشمل مجال عمل الحاضنة هو الأثاث التراثي والحرف التقليدية و مكملات الأثاث في مصر، وبهذا تعتبر حاضنة جامعة حلوان عضو جديد فى نادى البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية " انطلاق" .

و قد صنف البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية من الهيئة القومية للاستعلامات عام 2018 كأحد البرامج القومية والذى يهدف الى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.