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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تنظم دورة تدريبية عن " إدخال المفردات الاختبارية ببنك الأسئلة"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت وحدة القياس والتقويم الطلابي بكلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان "آلية إدخال المفردات الاختبارية على برنامج بنك الأسئلة" ، عبر منصة مايكروسوفت تيمز Microsoft teams.

 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور حسام حمدي "عميد الكلية"، الأستاذ الدكتور وائل رمضان "وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب".

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وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الزهيري "رئيس مركز القياس والتقويم بالجامعة"، والأستاذة الدكتورة سماح محمود "مدير وحدة القياس والتقويم الطلابي بالكلية".

وقد قام بالتدريب شركة المجموعة المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات (AGI) على منظومة بنوك الأسئلة (  IPMP) ، وكان من أهدافها إنشاء بنك الأسئلة ، وبناء الهيكل الخاص بالبنك ، وقياس نواتج التعلم والمستويات المعرفية ، ورفع الأسئلة ، وبناء جدول المواصفات وإنشاء الاختبار باستخدام جداول المواصفات.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الكلية بتطوير كافة عناصر العملية التعليمية وحرصها الدائم على مواكبة الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تحسين مستوى المُخرَج النهائي للكلية.

 دورة تدريبية بعنوان "آلية إدخال المفردات الاختبارية على برنامج بنك الأسئلة"

 

 

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