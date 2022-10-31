رئيس جامعة حلوان يجري زيارة تفقدية لمبنى الورش ويشارك العمال وجبة الإفطار

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مبنى الورش بجامعة حلوان والتقى عمال وفنيين الورش وتناول وجبة الإفطار معهم في إطار التواصل الدائم والمستمر بين قيادات الجامعة والعاملين بها، وإعادة بناء الثقة من أجل استمرار العمل وتحقيق رفعة الجامعة.

ودعا رئيس الجامعة العمال والفنيين إلى استمرار العمل والإنتاج مؤكدًشا على أن مايهمه هو رضاء العمال، والجامعة على إستعداد لدعم جميع العمال بالمعدات والمكافأة حال تحقيق الإنتاج الجيد بجودة عالية وفق مواصفات ملائمة.

وأكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل على أنه سيتم دعم عمال الورش الإنتاجية بالماكينات والأجهزة ليكون لدى الجامعة خط إنتاج كامل، وجميع العاملين والفنيين سيتم دعمهم بكافة الحقوق الكاملة، ونحن لدينا حجم كبير من العمل يحتاج لأياد عاملة داخل الجامعة وفقا للمتطلبات اللازمة وسيتم إجراء الصيانة اللازمة لكافة المنشآت داخل الجامعة للوفاء بالاحتياجات اللازمة.

وقال رئيس الجامعة إن ورش الجامعة يجب أن تعمل تحت إشراف الإدارة الهندسية لإجراء الصيانة الشاملة لكل مباني الجامعة وتدوير مراكز الصيانة بالجامعة لتكون وحدات إنتاجية، وخدمية، وسنعمل على توفير كل ما يضمن حقوق العمال والفنيين.

هذا وقد رافق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال جولته الأستاذ الدكتور محمد ناصر أمين عام الجامعة والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة مديرى العموم.