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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لقاء تعريفي بـ برنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس والسيارات لطلبة جامعة حلوان ..صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان لقاءات تعريفية للطلاب الجدد ببرنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و الدكتور مصطفي الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر اللقاء منسقو البرامج الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات  والدكتور احمد الطنطاوي المدرس بقسم تكنولوجيا الإنتاج والدكتور كيرلس خلف مسجل البرامج واستاذ ياسر السيد أمين الكلية .

بدأت كلية التكنولوجيا والتعليم لقاءاتها التعريفية علي محاضرتين لطلاب الفرقة الأولي بالبرامج التكنولوجية الجديدة  للتعرف علي البرامج وأهميتها.

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رحب  أعضاء هيئة التدريس بالطلاب الجدد، وقدم الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية تقديم عن البرنامج الدراسي بالتفصيل وأكد علي أهمية الإلتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالدراسة بالبرامج، وتحدث عن المشروعات المهمة التي قامت الكلية بمشاركات دولية مثل  مشروع السيارات الكهربية مع الجانب الإنجليزي جامعة اكسفورد برووكس  واشترك فيه مجموعة من طلاب برنامج  التعليم العادي وطلاب برنامج التعليم التكنولوجى، كما تتطرق إلي أهمية الإشتراك  في الأنشطة الطلابية (الرياضية - الفنية - العلمية - الثقافية ) الموجوده برعاية الشباب.

وأشار الدكتور حسام حسن إلي ضرورة إلإعتماد علي النفس وتحمل مسئولية المرحلة الجديدة حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة فارقة في تاريخ كل طالب يتذكرها مدي حياته.

التكنولوجيا والتعليم  جامعة حلوان تستقبل الطلاب ببرنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين  باللقاءات التعريفية
التكنولوجيا والتعليم  جامعة حلوان تستقبل الطلاب ببرنامجي تكنولوجيا الميكاترونيكس وتكنولوجيا السيارات الهجين  باللقاءات التعريفية

وقال الدكتور مصطفي الطوخي أن الطالب لابد أن يحافظ علي المكان الذي يتواجد به بالمحافظة علي النظافة والنظام وعدم التدخين والإجتهاد والتفوق لكي يرتقي بنفسه وعائلته والمجتمع الذي يعيش فيه.

وفي سياق أخر تم توزيع شهادات تكريم للطلاب المتفوقين الحاصلين علي منحه تفوق في البرامج التكنولوجيه  بخصم 25 % من قيمة المصروفات وهم : الطالبه الاء خليل أحمد والطالب عبدالرحمن سيد عبدالمنعم لتفوقهم  بالفرقة الثانية برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس، والطالب عبد الرحمن عبدالفتاح محمد بالفرقة الثانية تكنولوجيا السيارات الهجين، الطالب محمود احمد موسي الفرقة الأولي برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس والطالبة امنية ابراهيم عبدالسلام الفرقة الأولي تكنولوجيا السيارات الهجين.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان جامعة حلوان السيارات الهجين رئيس جامعة حلوان

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