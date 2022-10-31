كيفية تسجيل رواد الأعمال في الحاضنة التكنولوجية للأثاث المصري بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) المُمول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي.

وكشفت جامعة حلوان أنه على الراغبين من خريجيها ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى في التقدم لدورة الاحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF) التقدم من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.gle/

‏mcDPeAZ4kQyQBCr5A

ونوهت إدارة الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان بأن التسجيل بالحاضنة متاح لكافة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خريجي ومنتسبي جامعة حلوان، والقاهرة الكبري، وأنه علي الراغبين تسجيل بيناتهم إلكترونيا وتسجيل البيانات التي تخص المشروع الخاص بهم للرد عليهم في أقرب فرصة .

وتابعت الجامعة أن الحاضنة (HUTI-EF) تقدم خدمات الاحتضان تحت شعار "الأثاث المصري الهوية" لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:

1 -التدريب علي التفكير التصميمي وتطوير النماذج الأولية.

2 -تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لاستكشاف رواد الأعمال الواعدين.

كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:

• التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.

• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات