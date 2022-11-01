نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على دعم الباحثين ونسعى للتميز

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والاهتمام بكافة المراحل الدراسية والعمل علي رفع التصنيف الدولي، وجعل جامعة حلوان من احدي جامعات الجيل الرابع.

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا إن الجامعة تعمل علي تحقيق ذلك من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية للباحثين، بمراكزها البحثية المختلفة للمساهمة في النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.

وأشارت إلى أن الجامعك تعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

وتابعت أن الجامعة تسعى دائما للحصول على الصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولية بالجامعات، من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي.