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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مركز دعم البحث العلمي بحلوان يكشف ضوابط تصنيفات الجامعات الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والاهتمام بكافة المراحل الدراسية والعمل علي رفع التصنيف الدولي للجامعة وجعل جامعة حلوان من إحدي جامعات الجيل الرابع.

 

وأكد الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي أن الجامعة تعمل علي رفع تصنيفها  الدولي من خلال عدة مراكز مختلفة منها "وحدة التصنيف الدولي، مركز العلاقات الدولية، مركز دعم البحث العلمي، الإدارات الخاصة بالدراسات العليا بالكليات".

 

وأوضح أن ذلك يتم من خلال عقد ورش و دورات تدريبية لتنمية مهارات الباحثين  بالإضافة الي تعريفهم بكافة المنح الدولي وتأهيلهم لها.

 

وتابع مدير مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان أن تصنيف الجامعات يتم احتسابه بناءً على عدد من مؤشرات الأداء تختلف من تصنيف لآخر حيث أن هناك ما يتضمن مخرجات البحث العلمى من أبحاث واستشهادات بحثية بالإضافة لمؤشرات كفاءة التدريس والتعاون الدولى والسمعة الأكاديمية للجامعة لدى المجتمع العلمى وكذلك الدخل المالى للجامعة من التعاون مع الصناعة.

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وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من نظم التصنيفات يركز على عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب كمؤشر على جودة التعليم بالإضافة إلى مؤشرات البحث العلمى وخدمة المجتمع وعدد الطلبة الأجانب والوافدين ونسبة الذكور إلى الإناث من الطلبة.

 

و تابع أن هناك ايضا تصنيفات متخصصة مثل تصنيف تايمز للتأثير المجتمعى والذى يقيس دور الجامعة في خدمة المجتمع ويقيم دور الجامعة قياسًا على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهمها الحفاظ على البيئة والمساواة بين الجنسين والحفاظ على المياه.

البحث العلمي جامعة حلوان دورات تدريبية مركز دعم البحث العلمي Jobs Education

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