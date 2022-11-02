أخبار التعليم … حقيقة تراجع رضا حجازي عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية.. المتيني لـ صدى البلد: بدأنا تحويل مستشفيات عين شمس الجامعية إلى خضراء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن المشروع الوطني للقراءة ، التابع لمؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف انطلاق فعاليات الموسم الثالث للمشروع للعام 2022/2023، ليواصل رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمعلمين على القراءة.



أصدر ائتلاف اولياء امور مصر بيانا نعى خلاله تلميذة 4 ابتدائي التي توفت بعد أزمة قلبية مفاجئة في منزلها أثناء المذاكرة.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخبر المتداول على فيسبوك بشأن قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإخطار مجلس النواب بالتراجع عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية

قال الطالب محمد هشام محمد هشام محمد إمام الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الميكاترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنه تمكن هو والفريق المساعد له من عمل روبوت للتنظيف يقوم بعملية الكنس والمسح الأرضيات بالإضافة إلى قيامه بعمل إعادة تدوير للمخالفات التي يقوم بتنظيفها تمكنه من إعادة استخدامها مرة أخرى، وهذا الروبوت جاء كمشروع تخرج له.

نشر اتحاد المدارس التجريبية ، أخر تسجيل صوتي لـ تلميذة 4 ابتدائي التي توفيت أثناء المذاكرة ، والتي هزت قصة وفاتها جميع المصريين على السوشيال ميديا اليوم

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والاهتمام بكافة المراحل الدراسية والعمل علي رفع التصنيف الدولي، وجعل جامعة حلوان من احدي جامعات الجيل الرابع.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن خارطة الأحداث والظواهر الفلكية لشهر نوفمبر، حيث يترقب جميع محبي مشاهدة النجوم والسماء ومشاهدة الكواكب.

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن في ظل جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً أن الجامعة بدأت تحويل مستشفياتها إلى مستشفيات خضراء.

