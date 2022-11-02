أخبار التعليم … حقيقة تراجع رضا حجازي عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية.. المتيني لـ صدى البلد: بدأنا تحويل مستشفيات عين شمس الجامعية إلى خضراء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
الجوائز 20 مليون جنيه.. تفاصيل الموسم الثالث لـ المشروع الوطني للقراءة
أعلن المشروع الوطني للقراءة ، التابع لمؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف انطلاق فعاليات الموسم الثالث للمشروع للعام 2022/2023، ليواصل رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمعلمين على القراءة.
بعد وفاة تلميذة في 4 ابتدائي على الملزمة.. أولياء أمور مصر:كفاية ضغط
أصدر ائتلاف اولياء امور مصر بيانا نعى خلاله تلميذة 4 ابتدائي التي توفت بعد أزمة قلبية مفاجئة في منزلها أثناء المذاكرة.
التعليم تكشف حقيقة تراجع رضا حجازي عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخبر المتداول على فيسبوك بشأن قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإخطار مجلس النواب بالتراجع عن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية
لراحة ست البيت.. روبوت يمسح ويكنس ابتكار طلاب جامعة القاهرة التكنولوجية
قال الطالب محمد هشام محمد هشام محمد إمام الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الميكاترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنه تمكن هو والفريق المساعد له من عمل روبوت للتنظيف يقوم بعملية الكنس والمسح الأرضيات بالإضافة إلى قيامه بعمل إعادة تدوير للمخالفات التي يقوم بتنظيفها تمكنه من إعادة استخدامها مرة أخرى، وهذا الروبوت جاء كمشروع تخرج له.
أخر تسجيل صوتي لتلميذة 4 ابتدائي قبل وفاتها: مش عارفة أحل وتعبانة
نشر اتحاد المدارس التجريبية ، أخر تسجيل صوتي لـ تلميذة 4 ابتدائي التي توفيت أثناء المذاكرة ، والتي هزت قصة وفاتها جميع المصريين على السوشيال ميديا اليوم
نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على دعم الباحثين ونسعى للتميز
أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والاهتمام بكافة المراحل الدراسية والعمل علي رفع التصنيف الدولي، وجعل جامعة حلوان من احدي جامعات الجيل الرابع.
أبرزها خسوف القمر.. 10 ظواهر فلكية مرتقبة خلال شهر نوفمبر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن خارطة الأحداث والظواهر الفلكية لشهر نوفمبر، حيث يترقب جميع محبي مشاهدة النجوم والسماء ومشاهدة الكواكب.
المتيني لـ صدى البلد: بدأنا تحويل مستشفيات عين شمس الجامعية إلى خضراء
قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن في ظل جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً أن الجامعة بدأت تحويل مستشفياتها إلى مستشفيات خضراء.