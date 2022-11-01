أبرزها خسوف القمر.. 10 ظواهر فلكية مرتقبة خلال شهر نوفمبر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن خارطة الأحداث والظواهر الفلكية لشهر نوفمبر، حيث يترقب جميع محبي مشاهدة النجوم والسماء ومشاهدة الكواكب.

1 نوفمبر .. اقتران القمر و زحل

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروبهما الساعة 11:30 مساءا تقريبا.

4 نوفمبر .. اقتران القمر و المشتري

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروبهما الساعة 2:45 فجر اليوم التالي.

4 - 5 نوفمبر .. زخة شهب الثوريات

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة ، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع .. تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10 ، وأيضا من مخلفات المذنب 2P-Encke وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر .

سيحجب القمر شبه الكامل الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها، أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور وهو سبب تسميتها ، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء.



8 نوفمبر .. خسوف كلي للقمر(لا يرى في مصر ولا في المنطقة العربية)

يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي .. سيكون الخسوف مرئيا في شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية.

9 نوفمبر .. أورانوس في وضع التقابل مع الشمس



سيكون كوكب أورانوس في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم .. وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير أورانوس.



9 نوفمبر .. اقتران القمر والثريا

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو (الثريا) في برج الثور عند دخول الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

10 - 11 نوفمبر .. اقتران القمر و المريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الأحمر اللون)عند شروقهما الساعة 7:20 مساءا تقريبا في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي.

17 - 18 نوفمبر .. زخة شهب الأسديات

وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة ، وتشتهر هذه الزخة الشهابية بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها .. وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001 .. تنتج شهب الاسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل- تتل الذي تم اكتشافه عام 1865 .. وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر ، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر .. سيحجب قمر التربيع الثاني العديد من الشهب الخافتة هذا العام باستثناء اللامع منها .. أفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الأسد وهو سبب تسميتها ، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء.



24 نوفمبر .. القمر الجديد (محاق جمادى الأول)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .. وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.



29 نوفمبر .. اقتران القمر و زحل

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، حيث يترائى عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروب زحل الساعة 10:00 مساءا تقريبا.