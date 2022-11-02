لن يكون هناك تراكم للأمطار..مدير عام منطقة الإسكندرية: مستعدون لموسم الشتاء القادم

قالت إيمان الحريري، مدير عام منطقة الإسكندرية، إن أهالي الإسكندرية قدموا الدعم الكامل للمشروعات التي تتم داخل المحافظة، من أجل تطويرها، متابعة: حركة المرور لم تتأثر بالتجديدات التي تمت بفضل التحويلات.



وأكدت "إيمان الحريري" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، على أن المحافظة مستعدة لموسم الامطار والشتاء منذ اليوم الأول، متابعة: المشروع ساهم في تغيير العديد من مرافق الصرف الصحي القديمة.

واسترسلت: حضرنا المرافق والبنية التحتية لاستيعاب إي زيادة سكانية يمكن أن تحدث.



وفي سياق آخر: قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بدأت في تنفيذ مشروع "حماية الشواطئ" التي تقوم بالإشراف عليه وزارة الري، وذلك لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية.

وأضاف أن التغيرات المناخية تتمثل في النحر وزيادة منسوب ارتفاع المياه بشكل يهدد الشواطئ، متابعا: قمنا بإنشاء حواجز مائية على بعض الشواطئ، لحمايتها.