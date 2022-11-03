طريقة عمل محشي مشكل بالفريك .. شهي ولذيذ

محشي مشكل بالفريك من الأطباق التي لا يعرفها العديد من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي و لذيذن ويمكنك تقديمه لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل محشي مشكل بالفريك.



مقادير محشي مشكل بالفريك

باذنجان عروس أبيض

باذنجان عروس أسود

فلفل رومي

(الحشوة)

فريك

بصل مبشور

طماطم مبشورة

ثوم مفروم

فلفل حار مفروم

صلصة

مرقة

ماء مغلي

زبدة

زيت

سبع بهارات

لورا بودر

حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(للأرضية)

طماطم حلقات

بطاطس حلقات

بصل حلقات

(للتسقية)

صلصة

مرقة

طريقة تحضير محشي مشكل بالفريك

في طاجن فخار نضع في الأرضية حلقات البصل والطماطم والبطاطس ورشة ملح وفلفل أسود ثم نحشي الباذنجان والفلفل الرومي بالحشوة ثم نرصهم في الطاجن ونسقيه بخليط المرقة والصلصة ثم نلفه بفويل وندخله الفرن حتى تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا

(لعمل الحشوة)

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع البصل والثوم والفلفل الحار ونقلب ثم نضيف التوابل كلها ونقلب ثم نضع الطماطم والصلصة ونقلب ثم نرفعها من على النار ونضيف الفريك "منقوع" ونقلب جيداً