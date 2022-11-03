عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صادمة للجمهور.. فرج عامر: كولر سيطلب من الأهلى رحيل 5 لاعبين|تفاصيل

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، سوف يطلب من ادارة النادى الاهلى ان يستغني عن خمس لاعبين . 

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ كولر يطلب من ادارة الاهلي ان يستغني عن خمس لاعبين والأهلي مطلق الحرية يعيرها أو يبيعها بيع نهائي مشروط ، ليس من الضرورة ان لجنة التخطيط توافق على خروج ال 5 لاعبين من قائمة الأهلي المؤشرات تؤكد خروج ثلاثة فقط والاحتفاظ بلاعبين أهمهم زياد طارق ”. 

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش


تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع الرابع من عمر الدوري يوم الجمعة الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية.

مصر الأهلى الدوري المصري النادي الأهلي فرج عامر الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

في دقائق .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا ثانيًا باتجاه اليابان

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

بورصة السيارات| ثبات أسعار لادا جرانتا موديل 2023

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم

لليوم الثاني .. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا

محمد صلاح.. سر الشرط الجزائي في ودية مصر وبلجيكا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

ابنة عمتها شهرت بها.. تفاصيل التعدي بآلة حادة على الإعلامية إيمي شلباية

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بالإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ