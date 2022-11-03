صادمة للجمهور.. فرج عامر: كولر سيطلب من الأهلى رحيل 5 لاعبين|تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، سوف يطلب من ادارة النادى الاهلى ان يستغني عن خمس لاعبين .





وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ كولر يطلب من ادارة الاهلي ان يستغني عن خمس لاعبين والأهلي مطلق الحرية يعيرها أو يبيعها بيع نهائي مشروط ، ليس من الضرورة ان لجنة التخطيط توافق على خروج ال 5 لاعبين من قائمة الأهلي المؤشرات تؤكد خروج ثلاثة فقط والاحتفاظ بلاعبين أهمهم زياد طارق ”.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نادي الداخلية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري .

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش



تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الأسبوع الرابع من عمر الدوري يوم الجمعة الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية.