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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح .. شاهد

صدى البلد

روج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشر حسن الرداد بوستر فيلمه الجديد “ تهديد السلاح ” عبر خاصية استورى بموقع انستجرام . 

 

وانتقل الفنان حسن الرداد من دبي إلى الرياض لحضور العرض الخاص الثاني لفيلمه تحت تهديد السلاح  والذي يقام في السعودية ثم يقام أيضا في جدة بحضور كل أبطاله.

 

جاء ذلك بعدما انطلق العرض الأول له في دبي وسط حضور ابطاله و حضور اعلامي وجماهيري مميز الفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر و اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر و بيومي فؤاد وشيرين رضا و عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعباس ابو الحسن هذا ومن المقرر ان يكون العرض الثاني بعد غدا بالرياض ثم جدة  ليعود اسرة الفيلم بعدها للاحتفال بانطلاق بمصر.

مصر أحمد بدير مي عمر شيرين رضا السعودية بيومي فؤاد

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