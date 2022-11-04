موقع شمس أسوان يكسر حاجز المليون زائر..والمحافظ:هذا الرقم القياسى يعكس ثقة المواطن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن نجاح موقع شمس أسوان الأخبارى التابع للمركز الإعلامى بالمحافظة في تحقيق الرقم القياسى ليتعدى حاجز " المليون زائر " بعد مرور 3 سنوات من إنطلاقه ، بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومجموعة كنانة أون لاين وظهوره على محرك البحث جوجل ليصبح بعنوان www.aswansun.gov.eg .

وقال بأن ذلك يعكس ثقة المواطن الأسوانى ونجاحه في التواصل المباشر معه ليشكلا مع الصفحة الرسمية على الفيس بوك مصدر أساسى للمعلومات الصحيحة ، بجانب الرد على الإشاعات وتوضيح الحقائق بشفافية ومصداقية كاملة للرأى العام أولاً بأول .

التحول الرقمى وثورة الإتصالات

ويأتى ذلك في ظل سعى محافظة أسوان لإستثمار التحول الرقمى وثورة الإتصالات لتوضيح الحقائق وتوفير المعلومات للرأى العام عبر موقع شمس أسوان الأخبارى الإلكترونى .

وأشار محافظ أسوان إلى أن الموقع يشمل الأخبار اليومية لأنشطة المحافظة مع تحرير تقارير وتحقيقات تبرز المقومات السياحية والثقافية والتراثية والإستثمارية لأسوان ، بالإضافة إلى أقسام أسوان TV ، وأسوان فى عيون الصحافة لعرض أهم الإنشطة والأحداث المصورة ، فضلاً عن ربط الموقع بأهم المواقع الإفريقية الإخبارية لتحقيق التواصل المطلوب مع الأشقاء الأفارقة مؤكداً على أنه تم تخصيص قسم فى الموقع بأسم نافذة المواطن للرد على الإشاعات .

أنشطة متنوعة

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة للتجربة الرائدة بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الناجحة في منظومة النظافة العامة وعدد من الأنشطة المجتمعية والخدمية الأخرى وذلك فى إطار ملحمة التكامل والتكاتف بين الجهود الحكومية والمجتمعية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه المشاركة المجتمعية المتمثلة في مشروع أسوان جرين التابع للجمعية المصرية للتنمية المتكاملة حقق نجاحات في إتجاهات متعددة منها الإشادة الجماهيرية والتواصل المباشر مع المواطنين داخل المناطق السكنية المستهدفة بحى جنوب كمرحلة أولى ، مما ساهم الوصول لمستوى أفضل لمنظومة النظافة العامة .

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأن هذا المشروع التجريبى للنظافة العامة من خلال المجتمع المدنى يعتبر القاطرة التى تقود مشاركات أخرى من مؤسسات مدنية وجمعيات أهلية أخرى فى مجال النظافة العامة والتخلص من المخلفات الصلبة للقضاء على الشكاوى الجماهيرية ، وأيضاً لإضفاء الشكل الجمالى لمدينة أسوان .