محافظ أسوان يتابع دعم وتطوير قطاع الطب الوقائي بسيارات نقل اللقاحات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود دعم وتطوير المنظومة الصحية من خلال دعم وتطوير قطاع الطب الوقائى سيارات نقل الطعوم واللقاحات ، بجانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل معها بالشكل المطلوب .

ووجه المحافظ مدير الصحة بضرورة الإستفادة من كافة أوجه الدعم المقدمة واستغلالها بالشكل الأمثل للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية بمختلف المراكز والمدن وخاصة للأهالى والمواطنين فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية .

قطاع الطب الوقائى

سيارة الطب الوقائى للطعوم واللقاحات بأسوان

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه فى إطار خطة التطوير الشاملة تم دعم قطاع الطب الوقائى بقيادة الدكتور مصطفى أبو المجد بسيارة ثلاجة جديدة لحفظ ونقل الطعوم ، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة ثلاجات ووسائل التبريد المتاحة ، مع توفير الكميات الكافية من صناديق التبريد والحوامل لإستخدامها فى تسهيل وسرعة نقل الطعوم واللقاحات من المخزن الرئيسي للمديرية وتوزيعها على مختلف الإدارات الصحية داخل المحافظة.

التحول الرقمى

وقال إن المواطن الأسوانى نجح في التواصل المباشر مع الصفحة الرسمية على الفيس بوك التي تعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات الصحيحة ، بجانب الرد على الإشاعات وتوضيح الحقائق بشفافية ومصداقية كاملة للرأى العام أولاً بأول .

ويأتى ذلك في ظل سعى محافظة أسوان لاستثمار التحول الرقمي وثورة الإتصالات لتوضيح الحقائق وتوفير المعلومات للرأى العام .