عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة مطروح تشارك في الملتقى السادس لمدراء القياس والتقويم

جامعة مطروح تشارك
جامعة مطروح تشارك فى ملتقى جامعة بنها

حيث فيقال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر ٢٠٢٢، إن مركز القياس والتقويم بالجامعة، شارك في الملتقى السادس لمدراء القياس والتقويم تحت عنوان "نظم القياس والتقويم في ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة" والذي عقد بجامعة بنها، بحضور الدكتور أحمد الرفاعي مدير المركز، والدكتورة مروة الجرواني نائب مدير المركز بالجامعة.
 

رفع 20 ألف طن قمامة وتجميل وتشجير الميادين في مرسى مطروح

تفاصيل ضبط مخزن سولار فى قلب صحراء مطروح


وتناولت جلسات الملتقى دور مراكز القياس والتقويم في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة بالجامعات المصرية، وكيفية استخدام الاختبارات الإلكترونية التكيفية، والتحديات التي تواجه تنفيذها، وأهم ممارسات عدد من مراكز القياس والتقويم في مجال بنوك الأسئلة، حيث ساهم القياس والتقويم في تحسين شكل ومواصفات الورقة الامتحانية، كما أنه ساهم في سرعة إعلان النتائج وبالأخص في الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة.

 جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من خلال المشروعات التي تتبناها إلى الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية في ظل تنوع الجامعات المصرية مابين جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية حتى وصلت إلى 93 جامعة، بالإضافة إلى المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

جاء الملتقى بحضور الدكتورة سحر أمين مديرة مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وعدد من عمداء الكليات، ومدراء مراكز القياس والتقويم ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، كما تم تكريم وتوزيع عقود المشروعات الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

ترشيحاتنا

كانت عاملة حلفة كبيرة..محامي شيرين يكشف مفاجآت بالجملة بعد خروجها من المستشفى

مانشستر يونايتد يفوز على سوسيداد بهدف في الدوري الأوروبي

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

أرمينيا تقصف مواقع حدودية لجيش أذربيجان

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ