جامعة مطروح تشارك في الملتقى السادس لمدراء القياس والتقويم

حيث فيقال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر ٢٠٢٢، إن مركز القياس والتقويم بالجامعة، شارك في الملتقى السادس لمدراء القياس والتقويم تحت عنوان "نظم القياس والتقويم في ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة" والذي عقد بجامعة بنها، بحضور الدكتور أحمد الرفاعي مدير المركز، والدكتورة مروة الجرواني نائب مدير المركز بالجامعة.





وتناولت جلسات الملتقى دور مراكز القياس والتقويم في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة بالجامعات المصرية، وكيفية استخدام الاختبارات الإلكترونية التكيفية، والتحديات التي تواجه تنفيذها، وأهم ممارسات عدد من مراكز القياس والتقويم في مجال بنوك الأسئلة، حيث ساهم القياس والتقويم في تحسين شكل ومواصفات الورقة الامتحانية، كما أنه ساهم في سرعة إعلان النتائج وبالأخص في الكليات ذات الكثافة العددية المرتفعة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف من خلال المشروعات التي تتبناها إلى الوصول بالجامعات المصرية إلى العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية في ظل تنوع الجامعات المصرية مابين جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية حتى وصلت إلى 93 جامعة، بالإضافة إلى المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة.

جاء الملتقى بحضور الدكتورة سحر أمين مديرة مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وعدد من عمداء الكليات، ومدراء مراكز القياس والتقويم ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، كما تم تكريم وتوزيع عقود المشروعات الجديدة.