رفع 20 ألف طن قمامة وتجميل وتشجير الميادين في مرسى مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح بان رجال جهاز النظافة والاحياء الــ 6 بنطاق المدينة وكورنيش المدينة والشواطئ يواصلون عملهم يوميا برفع أكثر من ٢٠ الف طن تقريبا من القمامة خلال شهر أكتوبر الماضي بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية .



وأوضح جاب الله بانه يوميا يتم رفع ما بين ٤٠٠ الي ٥٠٠ طن القمامة ، علي مدار 24 ساعة باحياء المدينة والكورنيش ، بفضل جهود رجال النظافة والعاملين بالاحياء ورجال الحملة الميكانيكية بالمعدات والسيارات في حدود الإمكانيات المتاحة .

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح الي استمرار ومواصلة رفع معدلات النظافة بالاحياء والعزب والكورنيش ، مشيراً بأن قسم التطهير والتعقيم يقوم برش المبيدات في صناديق القمامة للقضاء علي الحشرات والاوبة ، كما تم وضع استراتيجية لتقسيم المدينة لقطاعات وخطط عمل لجهاز النظافة لضمان سرعة رفع تراكم وإزالة القمامة بمعدلات أسرع حتي تحتل المدينة مكانتها السياحية التي تليق بها ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد رئيس المدينة بان القمامة يتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بصفة مستمرة بالإضافة الي الاستجابة الي شكاوى المواطنين بقطاع النظافة العامة .

وشدد علي استمرار الأعمال اليومية للعاملين بإدارة التشجير والتجميل برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي وتكثيف أعمال التجميل والتشجير وتقليم النخيل وري الزراعات وأشجار الزينة بالميادين بنطاق المدينة .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بالحفاظ علي المظهر العام والالتزام برمي القمامة في الصناديق المخصصة لها بالأحياء والعزب لضمان ظهور المدينة بالشكل السياحي كسابق عهدها .