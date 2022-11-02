عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 20 ألف طن قمامة وتجميل وتشجير الميادين في مرسى مطروح

رفع القمامة بمرسي
رفع القمامة بمرسي مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح بان رجال جهاز النظافة والاحياء الــ 6 بنطاق المدينة وكورنيش المدينة والشواطئ يواصلون عملهم يوميا برفع أكثر من ٢٠ الف طن تقريبا من القمامة خلال شهر أكتوبر الماضي بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية . 

حفر 92 بئرا لتوفير مياه الشرب بالتجمعات الصحراوية في مطروح

مات وشنطة المدرسة في إيده| القصة الكاملة لوفاة طالب ابتدائي بسبب عضة كلب في مطروح

أول نموذج محاكاة.. مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بدأ في مطروح

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

بالأسماء .. 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بمطروح

تحرير محاضر لاحتكار السلع وعدم الالتزام م بالأسعار في مطروح

ضبط مخزن سولار في قلب الصحراء بمطروح للبيع بالسوق السوداء

دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم.. محافظ مطروح يشيد بمؤسسة زايد العليا بالإمارات


وأوضح جاب الله بانه يوميا يتم رفع ما بين ٤٠٠ الي ٥٠٠ طن القمامة ، علي مدار 24 ساعة باحياء المدينة والكورنيش ، بفضل جهود رجال النظافة والعاملين بالاحياء ورجال الحملة الميكانيكية بالمعدات والسيارات في حدود الإمكانيات المتاحة .
وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح الي استمرار ومواصلة رفع معدلات النظافة بالاحياء والعزب والكورنيش ، مشيراً بأن قسم التطهير والتعقيم يقوم برش المبيدات في صناديق القمامة للقضاء علي الحشرات والاوبة ، كما تم وضع استراتيجية لتقسيم المدينة لقطاعات وخطط عمل لجهاز النظافة لضمان سرعة رفع تراكم وإزالة القمامة بمعدلات أسرع حتي تحتل المدينة مكانتها السياحية التي تليق بها ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .
وأكد رئيس المدينة بان القمامة يتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بصفة مستمرة بالإضافة الي الاستجابة الي شكاوى المواطنين بقطاع النظافة العامة .
وشدد علي استمرار الأعمال اليومية للعاملين بإدارة التشجير والتجميل برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي وتكثيف أعمال التجميل والتشجير وتقليم النخيل وري الزراعات وأشجار الزينة بالميادين بنطاق المدينة .
وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح المواطنين بالحفاظ علي المظهر العام والالتزام برمي القمامة في الصناديق المخصصة لها بالأحياء والعزب لضمان ظهور المدينة بالشكل السياحي كسابق عهدها .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مدينة مرسى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

الرواتب .. رئيس الوزراء يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 4 - 1 فى الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون

تفاصيل ضبط مخزن سولار فى قلب صحراء مطروح

حفر 92 بئرا لتوفير مياه الشرب بالتجمعات الصحراوية في مطروح

افتتاح مدرسة ذكية بمدينة برانى بالتعاون بين البنك الأهلى ومصر الخير بمطروح

أول نموذج محاكاة.. مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بدأ في مطروح

لسوء الأحوال الجوية.. إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

بالأسماء .. 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة بمطروح

تحرير محاضر لاحتكار السلع وعدم الالتزام م بالأسعار في مطروح

ترشيحاتنا

فندق Cleopatra aquarium luxury resort.. أرقى وأحدث منتجع ترفيهي فندقي في شرم الشيخ

تفاصيل رسالة كولر لـ كريم فؤاد عقب تألقه أمام الداخلية بالدوري

تفاصيل بند القمة العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

بشهادة شقيقته .. سبب وفاة الشيف أسامة السيد

بمناسبة مرور 206 أعوام.. النوبى يكشف تطور التعليم الهندسي الفترة الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تكشف عن طعام سحري لصحة وبشرة المرأة

لوك جديد.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بأحدث ظهور| شاهد

بدون لحمة .. طريقة عمل اللازانيا بمذاق شهي

بعد عقد قرانها... شيري عادل تستعرض جمالها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ