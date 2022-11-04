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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 : ترقية قريبا

صدى البلد

تشير توقعات برج الدلو اليوم، يبدو أنه يوم مناسب إلى حد ما.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الجمعة ٤ نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي فقد تستمتع بحالتك الذهنية السعيدة وتتخذ بعض القرارات المهمة على صعيد حياتك المهنية. 

 

قد يؤتي كل عملك الشاق ثماره وقد تتم ترقيتك إلى منصب أعلى في العمل. قد يحب العملاء اقتراحاتك ويمنحونك فرصة لإظهار إمكاناتك ومهاراتك.  

قد تسمح لك حالتك المالية المستقرة بالتباهي بالرعاية الذاتية والراحة والرفاهية. 

توقعات برج الدلو مهنيا

قد تكون حياتك المهنية مستقرة. ستجني ثمار عملك الشاق قريبًا. قد يتم ترقية البعض في العمل والحصول على زيادة في الراتب. عملك الجديد قد تقلع أيضا.

توقعات برج الدلو صحيا

قد تشعر بالرضا عن صحتك الجسدية والعقلية. قد تواجه جميع المشكلات الشخصية والمهنية بنهج إيجابي وتحقق النجاح. قد يبدأ البعض أيضًا في متابعة شغفهم.

 

سوف تستمتع بصحبة الحبيب اليوم. قد يجعلك العشاء على ضوء الشموع سعيدًا وممتعًا. قد يحاول بعض الأزواج القيام بأنشطة مثيرة ليشعروا باندفاع الأدرينالين.

 

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