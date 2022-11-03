انتصار الحريات.. الكويت تسمح لمن عليهم قيود أمنية بالالتحاق بالكليات العسكرية

وجه وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي السالم، القيادات العسكرية بقبول أوراق المتقدمين ممن كانت عليهم قيود أمنية بعد صدور قرار وزارة الداخلية بالغاء التحفظات الأمنية على المواطنين ورفع القيود الأمنية وذلك تمهيدا لدخولهم في قرعة القبول للطلبة الضباط.

وكشفت مصادر كويتية مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان عدد المشمولين بتوجيه وزير الدفاع يتجاوز المئات من المتقدمين لكلية علي الصباح العسكرية .

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أصدر قرارا بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين حيث قالت وزارة الداخلية الكويتية إنه التزاماً بالمادة 36 من الدستور الكويتي جاء فيها: «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وتعزيزاً لمسيرة تصحيح المسار، ودعماً لحرية التعبير، وترسيخ دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة.

وتوجهت وزارة الداخلية الكويتية بالشكر للقيادة السياسية، على مباركتها وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح المسار.

وأكدت الداخلية على إلغاء أي اشتراطات او تحفظات من شأنها الانتقاص او التقويض من حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات المرتبطة بالاحكام القضائية النهائية، مشددة على ثقتها في ممارسة المواطنين للحرية المسئولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت وفق أحكام القانون والدستور.

