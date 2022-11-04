هيعمل أغنية شعبية.. صاحب واقعة كشري التحرير يثير الجدل من جديد

يبدو أن الشهرة وحب الظهور كان حلما يراود عامل النظافة الشهير بعامل كشري التحرير، مرة بظهوره مع فنان شهير يأكل الطعام معه، وأخرى محاولا التواجد في عزاء المحامي الراحل فريد الديب، ثم إعلانه خطبة مذيعة، وأخيرا بالظهور في ثوب مطرب شعبي.

صاحب واقعة كشري التحرير يتجه للغناء الشعبي

متلونا مع كل شخص يظهر معه، تارة يظهر عامل النظافة بقميص رسمي، وأخرى ببدلة حمراء، وبداية الجدل الأخير ترجع إلى تداول صورته مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم يحتضنه ويضحكان معا مرتديا بدلة باللون الأحمر.

كان قد استقبل المطرب عصام نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم الشهير بـ "شعبولا"، معلنان معا اتجاه محمد إلى الغناء الشعبي.

صاحب واقعة كشري التحرير يغني شعبي

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبدالرحيم تفاصيل هذا التعاون عبر أغنية سيتم طرحها قريبا، من كلمات إسلام خليل وألحان عصام شعبان، وغناء محمد وعصام.

ونشر عصام عبر حسابه: “انتظروني عصام شعبان عبدالرحيم، و محمد عامل النظافة و اسم شهرته الجديد محمد الجدع ، في غنوة جديده اسمها از از و اجري”.

"از از واجري" هل الأغنية التي سيغنيها، كما أوضح عصام شعبان عبدالرحيم، وعلق متابعون على الواقعة، وقال محمد سيد: "عامل النظافة حب الشهرة، هيظهر في أي حاجة وكل حاجة".

قبل ساعات أثار الجدل أيضا بتداول صورته مع سيدة وادعا أنه خطبها في استديو، وتم تداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي أن مذيعة خطبت عامل النظافة لكشري التحرير على الهواء.