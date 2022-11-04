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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. تفاصيل

صاروخ صيني
صاروخ صيني

يحبس عدد كبير من العالم أنفاسه في الوقت الحالي في انتظار معرفة أين سيسقط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على الأرض، وسط مخاوف ورعب كبير يصيب العديد من أن يسقط حطام الصاروخ الصيني علي منطقة مليئة بالسكان، ولا يزال الخبراء غير قادرين على التنبؤ بالمكان الذي سيسقط فيه حطام الصاروخ الصيني.

صاروخ صيني يثير الرعب في العالم 

ويقترب حطام الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي الرابع ، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (وحدة مينجتان)  والأخيرة لمحطة  الفضاء الصينية "تيانجونج"، والغير مسيطر عليها من وصوله واصطدامه بالأرض وسط مخاوف كبيرة حيث إن الصاروخ العملاق قد يتسبب بأضرار إذا سقط على منطقة مأهولة بالسكان، وكان قد أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار.

للمرة الرابعة خلال عامين صاروخ صيني يرعب العام من جديد ووزنه يصل إلي 20 طنا 

وسوف تكون هذه هى المرة الرابعة خلال عامين، التي يخرج فيها صاروخ صيني عن السيطرة، ولا تستطيع الصين التحكم بيه وتوجيه أثناء رحلة عودة إلى الأرض، وفي كل مره يثير الصاروخ الصيني الذعر والخوف في نفوس جميع البشر علي الأرض، ووفقآ لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن جسم الصاروخ يزن أكثر من 20 طناً أي أنه بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

صاروخ صيني جديد يهدد الأرض .. وهذا موعد ارتطامه بالكوكب

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما  حدث في مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B  وسوف تكون هذه هي المرة الرابعة خلال سنتين.

المواعيد الذي سيسقط فيه حطام الصاروخ الصيني

وتفيد أحدث التوقعات بسقوط الصاروخ الصيني اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش، ولكن هذا المواعيد ليس مؤكدا بشكل دقيق فربما يزيد او ينقص في حدود الثلاث ساعات، وأنه يوجد صعوبة كبيرة في الوقت الحالي في تحديد مكان ومواعيد سقوطه بدقه، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول حيث يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة.

دول عربية تواجه خطر سقوط الصاروخ الصيني عليها 

وتوجه عدد من الدول العربية خطر سقوط الصاروخ الصيني عليها حيث نشرت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية صورة عن المواقع المحتملة لسقوط حطام الصاروخ، وتلك الدول هي: السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر .

وقالت مؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية (كما هو بالشكل القادم) فالمواقع المحتملة لسقوط الحطام هى المناطق التى تقع  بين الخطوط الزرقاء  والصفراء، واي منطقة خارج هذه الخطوط لا تتعرض الى الحطام.

مكان سقوط الصاروخ الصيني الذي يهدد الأرض
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