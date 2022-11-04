فرصة للنمو ومنافسة بورشه.. ستيلانتس تطرح "مازيراتي" في البورصة مستقبلا

كشف المدير المالي لـ "مازيراتي"، ريتشارد بالمر في تصريحات خلال مؤتمر الكشف عن نتائج الربع الثالث للشركة في حضور وسائل الإعلام والمحللين والمستثمرين، إن الشركة الأم "ستيلانتس" منفتحة بشأن إدراج مازيراتي في المستقبل للاكتتاب العام بالبورصة، حيث تسعى إلى تعزيز مجموعة العلامات التجارية الفاخرة وإعادة إحيائها من جديد لسابق مجدها بعد فترة من الانطفاء والركود.

العلامة التجارية الإيطالية "مازيراتي" هي أقرب منافس ممتاز لدى Stellantis مماثل لقوة بورشه Porsche ، التي تم إدراجها في البورصة سبتمبر الماضي وجمعت ما يقرب من 20 مليار يورو لمجموعة فولكس فاجن.

قال المدير المالي للمحللين خلال مكالمة نتائج الربع الثالث من Stellantis: "في وقت ما ، قد تكون مازيراتي من الأصول المثيرة للاهتمام التي من الممكن أن تقف بمفردها في السوق وتحقق نجاحا". ومع ذلك ، قال إنه لم يتم حتى الآن التخطيط لإدراجها في البورصة وأن الأمر لن يحدث "في أي وقت قريب" ، حيث تواصل مازيراتي طرح طرازات جديدة في طريقها إلى التحول لشركة سيارات كهربائية فقط بحلول عام 2030. باعت مازيراتي ما يقل قليلاً عن 17 ألف سيارة على مستوى العالم في أول 9 أشهر من 2022 حتى نهاية سبتمبر ، مما أدى إلى تحقيق عائدات بقيمة 1.6 مليار يورو (1.4 مليار جنيه إسترليني) لشركة Stellantis، وتحفظت الشركة الأم عن إعطاء رقم الأرباح.

وقال "بالمر" إن مازيراتي ستكون مرشحًا جيدًا للإدراج نظرًا لهيكل أعمالها المستقل داخل ستيلانتيس بالإضافة إلى وجود شبكة تجار ووكلاء خاصة بها بعيدا عن باقي العلامات التجارية التي تعمل تحت مظلة ستيلانتس. تتمتع مازيراتي بميزة قوة العلامة التجارية التي لها ماض عريق وتاريخ طويل، والدعم المالي القوي من Stellantis ، التي وضعت خطة لإعادة مجد العلامة التجارية وتغيير هويتها إلى كهربائية مع بداية تطبيق خطتها الجديدة مع مازيراتي جريكال الـ SUV الجديدة ، منافسة قوية لـ بورشه ماكان.