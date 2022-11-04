المستشار الألماني يدعو الصين لممارسة نفوذها لدى روسيا لمنع التصعيد في أوكرانيا

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، الصين إلى استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لمنعها من المضي في تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى الصين، إنه دعا الصين إلى ممارسة نفوذها للطلب من موسكو تجنب التصعيد في الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أنه اتفق مع الجانب الصيني على أن التهديدات النووية أمر غير مسؤول.

وأضاف شولتس أن “المجتمع الدولي يرفض الاستفتاءات الروسية في المناطق الأوكرانية”.

ودعا شولتس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى عدم رفض تمديد اتفاق صفقة الحبوب.

وفي وقت سابق اليوم، هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الدول الغربية، بأن روسيا لديها "أسلحة قادرة على إرسال أعدائها إلى الجحيم".

وقال ميدفيديف عبر حسابه على “تليجرام”: "لدينا أسلحة مختلفة، قادرة على إرسال كل الأعداء إلى الجحيم، لكن هذه ليست مهمتنا. الهدف هو وقف الحاكم الأعلى للجحيم، بغض النظر عن الاسم الذي يستخدمه سواء كان الشيطان أو لوسيفر أو إبليس لأن هدفه هو الموت أما هدفنا فهو الحياة".