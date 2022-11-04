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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك مرشح بقوة لخلافة ربيع ياسين في أسوان.. تفاصيل

أسامة نبيه وفيريرا
أسامة نبيه وفيريرا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، مرشح لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق أسوان، خلفا لـ ربيع ياسين.
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أسامة نبيه مرشح بقوة لتدريب نادي أسوان، وفي انتظار موافقة الزمالك.


وكان أسامة نبيه عمل في الجهاز الفني السابق لفريق الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون، ثم قرر مجلس نادي الزمالك استمراره مع جهاز فيريرا.


تفاصيل إصابة شيكابالا:


في سياق آخر، كشف الإعلامي أمير هشام، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي تعرض لها خلال تعادل فريقه ضد إنبي بالدوري العام.
وأكد هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "إصابة شيكابالا عبارة عن كدمة قوية في مفصل الكتف وليس هناك أي كسور".
وتابع أمير هشام: "اللاعب سيكون جاهزا مع فريقه للمشاركة بشكل طبيعي عقب العودة من فترة التوقف، والإصابة ليست مقلقة".
وخرج شيكابالا، مصابا عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إنبي، نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي إنبي في الدقائق الأخيرة للمباراة
 

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